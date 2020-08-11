Sony анонсировала карту памяти CFexpress Type A с радиатором

Sony объявила о выпуске первых в мире карт памяти CFexpress Type A емкостью 80 и 160 ГБ. Новые карты памяти призваны обеспечить высокую передачу данных, долговечность и надежность. Sony CFexpress Type A используют новейшую технологию управления флэш-памятью для достижения скорости записи до 700 МБ/с и скорости чтения до 800 МБ/с. Карты подойдут для высокоскоростной непрерывной съемки изображений без сжатия, а также для записи видеороликов 4K 120p.

Новые карты памяти CFexpress Type A оснащены радиатором и обладают защитой от пыли, воды, а также ударам. Ожидается, что новые карты Sony CFexpress Type A поступят в продажу в сентябре.