Sony будет удаленно регулировать вентилятор в PS5

В сети появилась весьма интересная информация от сотрудников компании Sony относительно их консоли нового поколения. Оказалось, что производитель планирует управлять частотой вращения вентиляторов в приставке PlayStation 5 при помощи патчей — специальная система в ОС будет отслеживать частоту вращения лопастей, чтобы при необходимости давать команду снизить частоту или повысить ее. Пока что не совсем понятно, зачем это нужно, но само решение интересное. Это позволит компании управлять частотой вращения вентилятора полностью автоматически и удаленно, что может быть полезно в ситуациях, когда определенные игры не требуют активного охлаждения вовсе. Хотя, конечно, вентилятор в PlayStation 5 и без того внушительный — проблем с охлаждением быть не должно.

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