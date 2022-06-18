Sony и Honda будут создавать электромобили

Sony и Honda подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству электромобилей. Новая компания будет называться Sony Honda Mobility Inc. и начнет работу в этом году, а продажи электромобилей начнутся в 2025 году.

Sony Honda Mobility Inc объединит опыт Honda в автомобилестроении с опытом Sony в области программного обеспечения и мультимедийных технологий. На данный момент неизвестно, какие характеристики получат новые электромобили, как они будут называться и какой дизайн получат. Известно только, что они будут оснащены усовершенствованным автопилотом. Штаб-квартира новой компании будет находиться в Токио, а Sony и Honda будут иметь равные доли в Sony Honda Mobility Inc. по 50% акций.

Стоит отметить, что Sony уже давно рассматривает возможность создания электромобилей, так в 2020 году был представлен седан Sony Vision-S, а в этом году представлен кроссовер Vision-S 02. Оба концепта были электрическими, оснащались системами автопилота, но в серийное производство модели так не поступили.