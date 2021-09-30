Sony купила разработчика Demon’s Souls

Сегодня Sony приобрела Bluepoint Games, студию из Остина, наиболее известную ремейками Demon’s Souls и Shadow of the Colossus. К сожалению, финансовые условия сделки не разглашаются. Впрочем, слухи о том, что Sony покупает Bluepoint Games, начали распространяться в интернете примерно в то время, когда компания приобрела разработчика Returnal Housemarque в конце июня текущего года. При этом Sony не сообщила, продолжит ли Bluepoint фокусировать свои усилия на ремастеринге прошлых игр или будет работать над совершенно новым проектом теперь, когда она является частью семейства PlayStation Studios. «У PlayStation действительно знаковый каталог игр, и для нас не было ничего лучше, чем представить некоторые из игровых шедевров новым игрокам», — сказал Марко Траш, президент Bluepoint Games. «Присоединение к PlayStation Studios дает нашей команде возможность еще больше поднять планку качества и создать еще более впечатляющий опыт для сообщества PlayStation».

Объявив о сегодняшней сделке, Sony в итоге за последний год приобрела три студии. Это число увеличится до четырех за более чем два года, если учесть покупку в 2019 году компании Insomniac Games, разработчика Spider-Man. Это существенное изменение темпов работы компании, которая раньше гораздо медленнее покупала внешних разработчиков для поддержки своего состава. Но за последний год многое изменилось. Недавняя сделка Microsoft за 7,5 миллиардов долларов по покупке ZeniMax Media, материнской компании Bethesda, означает, что многие долгожданные игры, такие как Starfield, больше не появятся на PlayStation. Sony нужны таланты, которые есть в Bluepoint, чтобы идти в ногу с конкурентом.
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