Sony надеется, что приобретение Activision корпорацией Microsoft не сделает Call of Duty эксклюзивом только для Xbox

Sony ожидает, что Microsoft выполнит свои «контрактные соглашения и продолжит обеспечивать мультиплатформенность игр Activision» после крупной покупки студии почти за 70 миллиардов долларов. Сам генеральный директор Microsoft Gaming, Фил Спенсер сказал, что «играми Activision Blizzard пользуются на разных платформах, и мы планируем продолжать поддерживать эти сообщества в будущем. Microsoft и приобретенная ею студия Activision Blizzard, скорее всего, продолжат поддерживать текущие игры, такие как Call of Duty: Black Ops Cold War на PlayStation. Sony заключила активное соглашение с Activision, чтобы обеспечить доступность игр студии на PS5.

Но предполагается, что Microsoft может настаивать на эксклюзивность Xbox и ПК для будущих игр Activision. В конце концов, компания заплатила почти 70 миллиардов долларов за то, чтобы использовать это преимущество в качестве активов. Call of Duty: Black Ops Cold War — вторая по популярности игра на PlayStation после Fortnite.