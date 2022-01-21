Sony надеется, что приобретение Activision корпорацией Microsoft не сделает Call of Duty эксклюзивом только для Xbox

Sony ожидает, что Microsoft выполнит свои «контрактные соглашения и продолжит обеспечивать мультиплатформенность игр Activision» после крупной покупки студии почти за 70 миллиардов долларов. Сам генеральный директор Microsoft Gaming, Фил Спенсер сказал, что «играми Activision Blizzard пользуются на разных платформах, и мы планируем продолжать поддерживать эти сообщества в будущем. Microsoft и приобретенная ею студия Activision Blizzard, скорее всего, продолжат поддерживать текущие игры, такие как Call of Duty: Black Ops Cold War на PlayStation. Sony заключила активное соглашение с Activision, чтобы обеспечить доступность игр студии на PS5.

Но предполагается, что Microsoft может настаивать на эксклюзивность Xbox и ПК для будущих игр Activision. В конце концов, компания заплатила почти 70 миллиардов долларов за то, чтобы использовать это преимущество в качестве активов. Call of Duty: Black Ops Cold War — вторая по популярности игра на PlayStation после Fortnite.
Комментарии и отзывы Xbox
Embark Studios дебютирует с шутером ARC Raiders…
Embark Studios дебютирует с шутером ARC RaidersСтудия из Стокгольма Embark Studios дебютирует с бесплатным шутером ARC Raiders. …
Conan Exiles Complete Edition теперь доступен на Xbox и Play…
Conan Exiles Complete Edition теперь доступен на Xbox и PlayСегодня компания Deep Silver объявила что Conan Exiles Complete Edition теперь доступен на Xbox и PlaySta…
Ролевая игра Dauntless выходит на PlayStation 5…
Ролевая игра Dauntless выходит на PlayStation 5Джош Худ, младший продюсер Phoenix Labs, объявил о предстоящем выпуске Dauntless на PlayStation 5 на этой…
Ролевая экшн-игра Elden Ring теперь доступна для предзаказа…
Ролевая экшн-игра Elden Ring теперь доступна для предзаказаДолгожданная игра Elden Ring, созданная командой разработчиков FromSoftware, ответственной за создание по…
Ubisoft продала всего 15 NFT-предметов…
Ubisoft продала всего 15 NFT-предметовUbisoft недавно запустила платформу Quartz NFT как способ монетизировать игровую собственность, что не оч…
Открыт предзаказ на ролевую игру с открытым миром ELEX II …
Открыт предзаказ на ролевую игру с открытым миром ELEX II ELEX II – продолжение ELEX, винтажной ролевой игры с открытым миром от знаменитой студии Piranha Bytes, р…
Новая хоррор игра Wraith The Oblivion Afterlife для PlayStat…
Новая хоррор игра Wraith The Oblivion Afterlife для PlayStatГеймерам PlayStation VR будет приятно узнать, что как раз к Хэллоуину вышла новая игра ужасов - Wraith Th…
The Elder Scrolls VI не выйдет на PlayStation…
The Elder Scrolls VI не выйдет на PlayStationС тех пор, как в начале этого года Microsoft купила ZeniMax Media, владельца Bethesda Softworks, возникли…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor