Sony не устранила проблему со фризами в PlayStation Portal

Проблемы с фризами на PlayStation Portal, с которыми многие геймеры сталкиваются с момента запуска портативного устройства, по мнению западных журналистов, вызваны тем, как консоль PlayStation 5 обрабатывает потоковую передачу данных через Remote Play. Специалисты отмечают, что прерывания сигнала и, соответственно, фризы изображения, вызваны проблемами с частотой обновления, так как PlayStation 5 передаёт данные через Remote Play с частотой 59,94 Гц, и любое устройство-клиент, чья частота обновления не установлена точно на этом значении, сталкивается с проблемами выдачи сигнала на дисплей. Сторонние приложения справляются с этим с помощью своих опций для повышения плавности кадров, а устройства, поддерживающие VRR, синхронизируют частоту обновления экрана для сохранения плавности.

К сожалению, пока что компания Sony не приняла мер по устранению этой проблемы с PlayStation Portal, но теперь, когда недоработка была обнаружена специалистами и широко освещена в западных СМИ, вероятно, будут предприняты шаги для улучшения пользовательского опыта в будущем. Поскольку японская компания планирует расширить функциональность консоли, было бы странно оставить этот вопрос без внимания. Пока что можно посоветовать просто отложить консоль на какое-то время, чтобы пользоваться устройством только тогда, когда компания внесёт необходимые изменения в систему передачи и приёма сигнала. Тогда можно будет играть с полным комфортом.
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