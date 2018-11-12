Sony обновила XZ Premium, XZ1 и XZ1 Compact до Android 9.0 (Pie)

Sony, как и обещали, начала распространять обновление Android 9.0 Pie для Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact. Само обновление должно было выйти еще 26 октября, но из-за выявленных багов разработчикам пришлось сделать паузу и вот сейчас возобновили рассылку апдейта. Сборка получила номер 47.2.А.0.306, включает октябрьский патч безопасности и первыми ее установили пользователи во Вьетнаме.

Новое обновление порадует обновленным интерфейсом камеры Sony, поддержкой видео высокой четкости Full HD с разрешением 960 кадров в секунду и улучшеным видеоизображением HDR. Также включена вспышка дисплея камеры Selfie. Другие включения в Pie включают приоритет адаптивной зарядки аккумулятора для наиболее часто используемых приложений пользователей, оптимизированные уровни яркости, интеллектуальные действия приложений и многое другое.