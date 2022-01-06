Sony официально анонсировала PlayStation VR2

Sony раскрыла некоторые важные детали о своей гарнитуре виртуальной реальности нового поколения на выставке CES 2022, начав с подтверждения названия — устройство называется PlayStation VR2. Новая гарнитура будет совместима с PS5 и новыми контроллерами VR2 Sense, а ещё дисплей нового шлема имеет разрешение 2000 x 2040 пикселей на каждый глаз, поле обзора 110 градусов, поддерживает частоту кадров от 90 до 120 Гц и поддерживает технологию 4K HDR. PS VR2 имеет функцию отслеживания окружающего мира, что означает, что у шлема есть несколько встроенных камер для отслеживания движений вашей головы и контроллеров. Sony также представила новую сенсорную функцию для устройства под названием «Обратная связь с гарнитурой», которая может сделать игры и впечатления еще более захватывающими.

Обратная связь гарнитуры использует встроенный моторчик с вибрацией для имитации игровых событий — например, он может имитировать ощущение учащенного пульса персонажа, когда он прячется от угрозы, или ощущение объектов, проходящих близко к персонажу. 3D-звук и отслеживание глаз — это еще пара функций, которые создают эффект погружения. Гарнитура может обнаруживать движение ваших глаз, позволяя вам взаимодействовать с игровой средой, как если бы вы взаимодействовали с реальным миром. Что касается контроллеров PS VR2 Sense, они будут иметь ключевые функции контроллеров DualSense, в частности тактильную обратную связь и адаптивные триггеры. Хотя Sony еще не сообщила о доступности гарнитуры, компания анонсировала одну из первых игр, появившихся на платформе — Horizon Call of the Mountain.
Комментарии и отзывы Sony PlayStation VR2
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