Sony официально анонсировала PlayStation VR2…

Обратная связь гарнитуры использует встроенный моторчик с вибрацией для имитации игровых событий — например, он может имитировать ощущение учащенного пульса персонажа, когда он прячется от угрозы, или ощущение объектов, проходящих близко к персонажу. 3D-звук и отслеживание глаз — это еще пара функций, которые создают эффект погружения. Гарнитура может обнаруживать движение ваших глаз, позволяя вам взаимодействовать с игровой средой, как если бы вы взаимодействовали с реальным миром. Что касается контроллеров PS VR2 Sense, они будут иметь ключевые функции контроллеров DualSense, в частности тактильную обратную связь и адаптивные триггеры. Хотя Sony еще не сообщила о доступности гарнитуры, компания анонсировала одну из первых игр, появившихся на платформе — Horizon Call of the Mountain.