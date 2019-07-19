Sony патентует гибкий дисплей со встроенными датчиками

Разработки в области гибких дисплеев всегда впечатляют, и чем больше компаний участвует, тем выше вероятность того, что мы получим что-то, на что стоит потратить наши деньги. Компания Sony подала патент, который раскрывает новый тип дисплея с несколькими встроенными в него датчиками.

Чертежи демонстрируют три разных датчика, которые являются частью гибкого дисплея: датчик ускорения, датчик давления и датчик температуры. Их целью является сбор информации о том, как используется дисплей. Например, датчик давления не имеет ничего общего с сенсорной чувствительностью экрана, вместо этого расположен в центре дисплея, чтобы он мог определить, когда он складывается и разворачивается.

Эта информация позволит устройству точно отрегулировать то, что отображается на определенной части экрана для бесперебойной работы. Технология позволит иметь необычную заставку или просто менять цвета на задней панели вашего устройства во время его использования, или совершенно другое приложение, работающее на другой стороне для многопользовательской работы.