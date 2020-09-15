Sony планирует продать меньше PS5

Появилась довольно интересная информация от инсайдеров, которые ранее довольно достоверную информацию предоставляли о компании Sony. Дело в том, что изначально производитель запланировал произвести и продать 15 миллионов консолей до конца марта 2021 года, что весьма неплохо, учитывая конкуренцию с компанией Microsoft и ее новой приставкой. Теперь же компания сделала новый заказ, уменьшив количество предполагаемо проданных приставок до 11 миллионов. Это на треть меньше, чем ожидалось. Вероятно, проблема с чипами, ведь некоторые из них, как сообщалось, ранее, отказывают при достижении слишком высокой тактовой частоты. Так что ожидаем новостей по этому поводу и будем следить за тем, что производит компания и так далее.