Sony получила патент на картридж

Компания Sony Interactive Entertainment официально получила патент на какой-то странный картридж, который, вероятно, будет использоваться в будущих поколениях приставок компании. Пока что у нас нет точной информации о том, что именно хочет компания делать с данными гаджетами и вполне вероятно, что патент получили просто для того, чтобы его не получили другие компании. Однако стоит отметить, что все приставки Sony на текущий момент обходятся без встроенных картриджей или возможности их замены для сохранений или чего-либо еще. Видимо, в будущем такие картриджи будут вмещать много данных или будут работать как некое средство для проверки наличия лицензии игры у пользователя. Будем ждать больше информации по этому поводу и все вам расскажем.