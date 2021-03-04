Sony получила патент на новый контроллер для PlayStation 5

Новый патент Sony раскрыл причудливую технологию, над которой компания может теоретически работать. Судя по всему, бренд может работать над «бананом» в качестве возможного контроллера PlayStation 5. Согласно отчету GamesRadar, японский технологический гигант недавно получил патент на новое устройство управления для консоли нового поколения. Впрочем, глядя на графические рисунки, предоставленные компанией в патентное бюро, контроллер выглядит как настоящий банан, и это больше напоминает шутку, чем реальный гаджет для игры на приставке. Возможно, это какая-то шутка, а может производитель действительно думает над созданием уникального геймпада в формате банана для какой-то особенной игры. Пока что это не ясно.