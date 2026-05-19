Sony повышает цены на PlayStation Plus

Есть очень плохие новости для поклонников консолей PlayStation текущего и предыдущего поколений. К сожалению, компания Sony повышает стартовую цену подписок PlayStation Plus (речь идёт о подписках, которые оплачиваются каждый месяц или каждые три месяца) в отдельных регионах мира, объясняя это текущими рыночными условиями. С 20 мая подписка на один месяц будет стоить от 11 долларов, а трёхмесячная подписка — от 28 долларов. В США изменения приводят к росту цены на 1 доллар для месячного тарифа Essential и на 3 доллара для трёхмесячного тарифа Essential. При этом пока неясно, затронут ли повышения другие уровни подписки PlayStation Plus. Компания PlayStation на вопросы пользователей в социальных сетях отвечать не стала, но, очевидно, в будущем компания продолжит повышать цены на свои сервисы.

Это связано с падением выручки — из-за дефицита чипов памяти продажи консолей упали, да и видеоигр тоже, а значит, производителю нужно заработать больше денег на уже имеющейся аудитории юзеров. При этом для действующих подписчиков стоимость останется прежней, за исключением Турции и Индии, согласно данным Sony, если только пользователь не сменит тариф или не допустит завершения подписки с последующим продлением. Также стоит сказать, что повышение цен на PlayStation Plus происходит после двух недавних повышений стоимости консолей PS5. То есть бренд повышает цены буквально на всю свою продукцию и онлайн-сервисы, что геймерам, естественно, не по душе.