Sony представил новое подразделение спутникового обслуживания

Sony в четверг заявила, что создала новую компанию, которая будет создавать и поставлять устройства, которые позволяют небольшим спутникам на орбите связываться друг с другом с помощью лазерных лучей, погружаясь в быстрорастущий космический сектор. Sony Space Communications, зарегистрированная в среду, должна использовать преимущества лазерной технологии, чтобы избежать узкого места в радиочастотах. Устройства будут работать между спутниками в космосе и спутниками, связывающимися с наземными станциями.

На орбите находится около 12 000 спутников и прогнозируется, что в ближайшие годы их число будет быстро расти, поскольку ракетные компании сокращают расходы на запуск ракет в космос, а такие компании, как Amazon и SpaceX , строят обширные сети низкоорбитальных спутников для передачи интернета. Sony заявила, что одно из ее первых успешных испытаний произошло в 2020 году, когда она передала данные изображения высокой четкости с помощью лазера с Международной космической станции на наземную станцию ​​в Японии.
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