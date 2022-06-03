Sony представил новое подразделение спутникового обслуживания

На орбите находится около 12 000 спутников и прогнозируется, что в ближайшие годы их число будет быстро расти, поскольку ракетные компании сокращают расходы на запуск ракет в космос, а такие компании, как Amazon и SpaceX , строят обширные сети низкоорбитальных спутников для передачи интернета. Sony заявила, что одно из ее первых успешных испытаний произошло в 2020 году, когда она передала данные изображения высокой четкости с помощью лазера с Международной космической станции на наземную станцию в Японии.