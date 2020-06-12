Sony представила PS5

Компания Sony только что провела презентацию своего нового продукта, в ходе которого показала очень много новых игр. Среди них есть те релизы, которые выйдут сразу на момент релиза консоли, а есть те, которые запустят в конце 2021 года. Кроме того, стоит отметить, что некоторые игры пока что лишь на стадии разработки и рассказали о них крайне мало, так что информации кот наплакал. С другой стороны, под конец данного мероприятия компания Sony все же решила показать дизайн консоли PS5, который оказался довольно интересным. Отдельно хотелось бы отметить, что консоль будет выпущена в двух версиях — с дисководом и без, так что пользователь сможет сам выбирать, что ему нравится больше. Ценника и дат никто не назвал, ждем новостей, да?

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