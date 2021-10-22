Sony представила гибридную камеру Alpha 7 IV с 33-мегапиксельным сенсором

Sony сегодня анонсировала Alpha 7 IV, также известную как A7 IV. Это преемник A7 III , популярной полнокадровой камеры Sony начального уровня 2018 года. Sony Alpha 7 IV расширяет фотографические возможности своих предшественников, значительно улучшая видео возможности, пытаясь стать настоящей гибридной камерой.

A7 IV оснащен новой 33-мегапиксельной полнокадровой матрицей Exmor R CMOS с тыловой подсветкой. Новый датчик имеет диапазон чувствительности ISO от 50 до 204 800, и он имеет двойное значение ISO, при этом вторая ступень начинается с ISO 3200. Sony утверждает, что датчик имеет динамический диапазон 15 ступеней. Новый датчик сопряжен с процессором изображения BIONX XR последнего поколения, таким же, как во флагманском Sony Alpha 1. Камера способна производить непрерывную съемку со скоростью 10 кадров в секунду с отслеживанием автофокусировки / автоэкспозиции и большим размером буфера по сравнению с предшественником. Система автофокусировки использует 759 точек фазовой автофокусировки с отслеживанием объектов в реальном времени и автофокусировку по глазам для отслеживания людей, птиц и, впервые на камере Sony, животных как в фото, так и в видео.

A7 IV может записывать видео в 4K, используя всю ширину своего сенсора. Изображение субдискретизируется с 7K до 4K для всех частот кадров, включая и ниже 30 кадров в секунду. В отличие от A7 III, A7 IV также может снимать 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Однако это возможно только в режиме Super 35mm, который обрезает изображение и не использует всю ширину сенсора. Также, в отличие от A7 III, A7 IV теперь может записывать видео с полной 10-битной глубиной и цветовой дискретизацией 4: 2: 2, а также внутрикадровую запись XAVC SI. Он также поддерживает профиль изображения S-Cinetone, который обычно используется в кинокамерах Sony.