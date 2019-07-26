Sony представила компактный фотоаппарат Cyber-shot DSC-RX100 VII премиум-класса

Корпорация Sony показала новый фотоаппарат Cyber-shot DSC-RX100 VII премиум-класса. Новинка получила сенсорный 3-дюймовый дисплей может откидываться на 180 градусов и быструю систему автофокусировки (357 фазовых точек, 425 контрастных точек). Сообщается, что камера может осуществлять фотосъемку со скоростью 90 кадров в секунду. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, модуль NFC, порт USB 2.0 и интерфейс HDMI. В продаже на европейском рынке новинка появится уже в следующем месяце по цене около 1300 евро.