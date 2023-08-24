Sony представила консоль PlayStation Portal

Вчера представители компании PlayStation окончательно подтвердили официальную стоимость нового портативного игрового устройства PlayStation Portal, которое было анонсировано ещё в апреле текущего года. Цена на новый портативный гаджет PlayStation Portal составит 200 долларов и это Достаточно высокая цена с учётом характеристик, которые гаджет предоставляет. PlayStation Portal — это портативное устройство с 8-дюймовым экраном с разрешением 1080p и частотой обновления 60 кадров в секунду. Гаджет обладает тактильной отдачей и адаптивными триггерами, аналогичными беспроводному контроллеру DualSense, и, что самое главное, устройство предназначено для совместной работы с консолью PS5 через Wi-Fi.

Идея этого портативного устройства заключается в том, чтобы служить расширением стандартной консоли. Геймер просто может запустить игру на PS5 и потом стримить контент на свою портативную приставку, так как это достаточно интересное решение в определённых ситуациях. Но это также значит, что само по себе устройство игры запускать не может — это просто экран с геймпадом, который выводит картинку с консоли. И хотя PlayStation Portal по какой-то странной причине считают конкурентом Steam Deck, это абсолютно не так — это два совершенно разных устройства, которые не могут конкурировать. Потому что устройство Sony само по себе ничего не может — даже фильм посмотреть на гаджете без интернета не получится. И из-за этого цена в 200 долларов кажется слишком высокой.
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