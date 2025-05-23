Sony представила новый штатив GP-VPT3

Сегодня компания Sony официально анонсировала новую модель многофункционального штатива с беспроводным пультом управления, который можно снимать и использовать отдельно. В предыдущих версиях элементы управления были встроены прямо в ручку, позволяя управлять базовыми функциями камеры во время съёмки. Соответственно, GP-VPT3 станет особенно удобной для контент-мейкеров, которые создают контент самостоятельно, так как теперь управлять камерой можно дистанционно, находясь в кадре. При этом стоит отметить, что новая модель GP-VPT3 стоит немного дороже предшественника — целых 160 долларов. Но производитель оправдывает рост цены за счёт расширенного функционала. Пульт дистанционного управления RMT-VP2, идущий в комплекте, также можно приобрести отдельно за 90 долларов — это вариант для тех, кому не нужна ручка-штатив или кто уже использует аналогичный аксессуар предыдущего поколения.

Модель GP-VPT3 совместима с камерами Sony серии Alpha и компактными влог-камерами, такими как ZV-E10 II. Устройство выдерживает нагрузку до 1,5 кг, что позволяет использовать его даже с более тяжёлыми объективами, при условии, что они не нарушают баланс камеры. А пульт RMT-VP2 подключается к камере по Bluetooth и работает на расстоянии до 10 метров. Он оснащён кнопкой спуска затвора, кнопкой начала видеозаписи, рычажком для управления зумом или фокусом, кнопкой включения и отключения автофокуса, а также настраиваемой кнопкой C1, которую можно использовать для других функций.
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