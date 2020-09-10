Sony представила новую камеру A7S III

Компания Sony представила новую и долгожданную камеру A7S III.

Sony A7S III снимает с разрешением 12 мегапикселей и использует новейший процессор обработки изображений Sony Bionz XR. Решение о более низком разрешении было осознанным, поскольку это означает большие физические пиксели и позволяет камере снимать с более высокой чувствительностью к свету. Исходное значение ISO составляет от 80 до 102 400, но его можно расширить до 40 до колоссальных 409 600. Sony заявляет, что может захватывать до 15 ступеней динамического диапазона при записи в S-Log 3.

Новый датчик имеет вдвое большую скорость считывания по сравнению со старым A7S II , что позволяет ему записывать с более высокой частотой кадров, иметь более быструю автофокусировку и минимизировать эффекты скользящего затвора. В результате можно записывать видео 4K со скоростью до 120 кадров в секунду с полным считыванием пикселей и нулевым биннингом. Компания Sony заявляет, что A7S III сможет записывать кадры 4K / 60p в течение часа без перегрева. В камере нет вентилятора, но имеется переработанная система пассивного отвода тепла. A7S III может снимать с использованием кодеков H.264 или H.265 и записывать 10-битное изображение 4: 2: 2, а также может записывать 16-битное видео в формате RAW на внешний рекордер, используя полноразмерный порт HDMI. Sony A7S III имеет встроенную стабилизацию изображения, которая может компенсировать до 5,5 ступеней дрожания.

Sony A7S III имеет порт USB-C , который может использоваться для передачи данных или зарядки, аудио разъем 3,5 мм, а также двумя слотами для карт памяти , которые могут читать обычные SD - карты или новые карты от Sony CFexpress типа A . Эти новые карты памяти могут читать и писать со скоростью 700 МБ/с и 800 МБ/с. A7S III поступит в продажу 1 октября 2020 года с ценником 3580 долларов США.