Sony принала участие в разработке RDNA 2

Вчера состоялась презентация новой консоли от Sony, в ходе которой инженер компании рассказал различные детали о начинке продукта PS5. Позже оказалось, что все компоненты из PS5 будут установлены и у главного конкурента. Теперь же появились данные о том, что Sony не просто использует графику RDNA 2, которую вроде как производит AMD, но и принимала участие при разработке этой подсистемы. Вопрос только в том, почему у главного конкурента то же графическое ядро, что и у PS5, ведь если бы Sony самостоятельно помогла разрабатывать графику, то она явно была бы недоступной для главного конкурента. В любом случае, консоли явно будут мощными и можно будет говорить о развитии индустрии видеоигр, но пока что релиза новинок не произошло.