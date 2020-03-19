Sony принала участие в разработке RDNA 2

2020-03-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - PS5; [77]
Вчера состоялась презентация новой консоли от Sony, в ходе которой инженер компании рассказал различные детали о начинке продукта PS5. Позже оказалось, что все компоненты из PS5 будут установлены и у главного конкурента. Теперь же появились данные о том, что Sony не просто использует графику RDNA 2, которую вроде как производит AMD, но и принимала участие при разработке этой подсистемы. Вопрос только в том, почему у главного конкурента то же графическое ядро, что и у PS5, ведь если бы Sony самостоятельно помогла разрабатывать графику, то она явно была бы недоступной для главного конкурента. В любом случае, консоли явно будут мощными и можно будет говорить о развитии индустрии видеоигр, но пока что релиза новинок не произошло.


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