Sony приобретает разработчика Valkyrie Entertainment

Sony Interactive Entertainment продолжает расширять предложения PlayStation Studios, на этот раз приобретая студию поддержки Valkyrie Entertainment. Это пятое приобретение компании в этом году. Valkyrie работает как независимая студия разработки с момента своего основания в 2002 году. Основное направление деятельности Valkyrie - работа с другими крупными разработчиками, помогающая им создавать свои собственные игры. Они работали с Microsoft, Riot Games и другими над такими играми, как God of War (2018), Halo Infinite, League of Legends и VALORANT. Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Valkyrie Entertainment - хорошо адаптируемая и уважаемая студия, которая произвела высококачественную работу на различных платформах, от консолей до ПК и множество стилей, от игр до игр как услуги», - сказал глава PlayStation Studio Хермен Хульст. «Разнообразные возможности Valkyrie будут приветствоваться командой PlayStation Studios, поскольку мы по-прежнему уделяем особое внимание созданию исключительных игровых возможностей».