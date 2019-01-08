Sony продала 91,6 миллиона консолей PS4 по всему миру

Во время своего выступления на CES компания Sony объявила о том, что продала в общей сложности 91,6 миллиона консолей PS4 по всему миру.

За последние 12 месяцев технический гигант продал 18 миллионов единиц PS4, причем 5,6 миллиона из них были проданы только в праздничный сезон, с 19 ноября по 31 декабря. Sony заявляет, что за сезон было продано 50,7 миллиона PS4-игр, что привело к общему объему продаж до 864 миллионов по состоянию на 31 декабря 2018 года. В частности, Spider-Man от Marvel был выдающимся. Кроме того, Kodera объявила, что сеть PlayStation Network превысила 90 миллионов активных пользователей в месяц к концу ноября 2018 года, что на 10 миллионов больше, чем в мае.