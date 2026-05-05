Всю партию Steam Controller купили за 30 минут

Новый контроллер от компании Valve под названием Steam Controller официально отправили в продажу — стоит отметить, что это первое устройство, которое добралось до релиза, из трёх новинок, представленных в ноябре 2026 года. Правда, купить его оказалось непросто — вся партия была распродана всего за 30 минут после старта. Как это часто бывает с популярными новинками, всё превратилось в гонку — у кого быстрее интернет и кто быстрее введёт данные карты. Новый геймпад мгновенно поднялся на вершину списка самых продаваемых товаров в Steam и так же быстро исчез из наличия.

На данный момент на странице устройства отображается статус «нет в наличии», при этом инсайдер Wario64 советует тем, кто хочет купить контроллер, держать страницу открытой и периодически проверять наличие, хотя на самом деле это ничего не даст. В компании уже подтвердили, что первая партия была распродана, а когда будут поставки следующей — не совсем понятно, конкретных сроков нет. При этом на вторичном рынке уже появились эти же контроллеры от тех, кто успел купить их на релизе. Правда, цену «продаваны» заломили космическую — сейчас на eBay можно купить контроллер от Valve за 250 долларов минимум, тогда как официальная цена всего 90 долларов. То есть пользователи просто покупают геймпады, а затем перепродают их в два с половиной раза дороже. Впрочем, вскоре ситуация должна измениться — Valve запустит вторую и третью партии, спрос упадёт и тогда цена на вторичном рынке будет более адекватной.
