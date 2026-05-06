Valve выпустила чертежи Steam Controller

Valve подчёркивает, что среди её пользователей много специалистов и энтузиастов, которые ежедневно создают что-то новое, и компания хочет в этом помочь. Накануне компания также подтвердила, что новая партия контроллеров появится в продаже уже скоро, поскольку стартовый тираж был полностью распродан всего за 30 минут. Спрос оказался крайне высоким даже при цене 99 долларов — из-за наплыва пользователей сайт столкнулся с перегрузкой, а система обработки платежей временно перестала работать, из-за чего многие покупатели получали ошибки. Впрочем, вскоре компания обещает выпустить вторую партию геймпадов, чтобы удовлетворить достаточно высокий спрос. И, теоретически, вторая партия будет заметно больше, так что геймеры получат свои девайсы по разумной цене.