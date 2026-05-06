Valve выпустила чертежи Steam Controller

Недавний запуск контроллера Steam Controller от Valve оказался успешным с первого дня, и теперь компания делает шаг навстречу сообществу моддеров. Valve выпустила 3D CAD-файлы, предоставив энтузиастам полноценные модели устройства. Теперь любой желающий может получить чертежи Steam Controller, а также инженерную документацию с указанием критически важных зон и областей, которые не стоит затрагивать при модификациях. Это открывает возможность создавать аксессуары с учётом точных допусков и размеров. Ожидается, что сообщество быстро начнёт выпускать новые решения — от 3D-напечатанных деталей до более сложных аксессуаров, способных улучшить опыт использования контроллера.

Valve подчёркивает, что среди её пользователей много специалистов и энтузиастов, которые ежедневно создают что-то новое, и компания хочет в этом помочь. Накануне компания также подтвердила, что новая партия контроллеров появится в продаже уже скоро, поскольку стартовый тираж был полностью распродан всего за 30 минут. Спрос оказался крайне высоким даже при цене 99 долларов — из-за наплыва пользователей сайт столкнулся с перегрузкой, а система обработки платежей временно перестала работать, из-за чего многие покупатели получали ошибки. Впрочем, вскоре компания обещает выпустить вторую партию геймпадов, чтобы удовлетворить достаточно высокий спрос. И, теоретически, вторая партия будет заметно больше, так что геймеры получат свои девайсы по разумной цене.