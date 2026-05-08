Valve изменила подход к продаже Steam Controller

Новый Steam Controller от Valve был моментально распродан после старта продаж в понедельник, поэтому компания решила открыть «очередь бронирования» для всех, кто не успел оформить покупку. Стоит напомнить, что во время первого запуска продаж многие пользователи столкнулись с проблемами при оформлении заказа — контроллер исчезал со склада ещё до завершения оплаты. Одновременно на eBay начали появляться объявления с завышенными ценами, значительно превышающими официальную стоимость в 99 долларов. Valve признала, что процесс покупки оказался крайне неудобным для большого числа пользователей, и заявила о намерении улучшить систему продаж и ограничить деятельность перекупщиков.

После запуска системы бронирования пользователи смогут занять место в очереди. Valve объясняет, что после оформления резерва позиция будет сохранена, а письма с возможностью покупки начнут отправляться в порядке очереди после пополнения складов. После получения письма у покупателя будет 72 часа на завершение заказа, при этом приобрести можно будет только один контроллер. Для оформления бронирования аккаунт Steam должен быть активным и иметь хотя бы одну покупку, совершённую до 27 апреля. Кроме того, пользователи, уже купившие Steam Controller, пока не смогут зарезервировать ещё одно устройство. Valve планирует начать обработку бронирований уже на следующей неделе, так что в ближайшем будущем доступность будет заметно выше. Это не может не радовать.