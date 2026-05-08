Valve изменила подход к продаже Steam Controller

После запуска системы бронирования пользователи смогут занять место в очереди. Valve объясняет, что после оформления резерва позиция будет сохранена, а письма с возможностью покупки начнут отправляться в порядке очереди после пополнения складов. После получения письма у покупателя будет 72 часа на завершение заказа, при этом приобрести можно будет только один контроллер. Для оформления бронирования аккаунт Steam должен быть активным и иметь хотя бы одну покупку, совершённую до 27 апреля. Кроме того, пользователи, уже купившие Steam Controller, пока не смогут зарезервировать ещё одно устройство. Valve планирует начать обработку бронирований уже на следующей неделе, так что в ближайшем будущем доступность будет заметно выше. Это не может не радовать.