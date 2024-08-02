Sony реализовала поддержку PlayStation VR2 на ПК

Сегодня появилась информация из надёжных источников о том, что гарнитура дополненной реальности PlayStation VR2 теперь официально совместима для работы с ПК. Точнее, официально поддержку должны представить только на следующей неделе, но некоторые журналисты и авторы видео уже пользуются этим шлемом дополненной реальности — вероятно, у них какая-то ранняя версия или ранний доступ. И, судя по последней информации, гарнитура дополненной реальности работает на ПК так же хорошо, как и на PlayStation 5. Устройство демонстрирует высокое качество отслеживания глаз пользователя в процессе работы, может похвастаться крайне высоким качеством изображения и простой настройкой, хотя сейчас VR-гарнитура работает посредством бета-версии приложения и в будущем настроек будет ещё больше.

Так что можно заявить, что адаптер, обеспечивающий совместимость с ПК, является отличной покупкой для тех, кто уже владеет гарнитурой и ПК, готовым для виртуальной реальности. Ведь в этом случае адаптер можно купить за сущие копейки и потом пользоваться с ПК без необходимости покупать другой дорогой шлем. Но если у вас такого шлема нет, то на самом деле на рынке предостаточно решений, которые могут конкурировать с PlayStation VR2 по качеству картинки и цене, конечно же. Но всё равно очень приятно слышать, что PlayStation VR2 хорошо работает на ПК, так как это открывает множество возможностей. Например, можно купить подержанный шлем на вторичном рынке и прикоснуться к VR за очень разумные деньги.