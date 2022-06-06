Sony создает электрокар совместно с Honda

Sony и Honda недавно объявили о планах совместного создания электромобилей, при этом Honda сосредоточится на производстве, а Sony создаст платформу нового поколения. Теперь, похоже, компании планируют сделать это отдельным бизнесом. «Мы разделяли мнение, что в долгосрочной перспективе лучше сделать совместное предприятие независимым, чем подчинять его Sony или Honda», — сказал Nikkei президент и главный исполнительный директор Sony Кенитиро Йошида. Йошида не предоставил более подробной информации, но сказал, что существует «возможность» того, что компании могут продать долю в совместном предприятии или провести первичное публичное размещение акций. «Я надеюсь, что смогу немного поговорить об этом в какой-то момент в ближайшем будущем», — добавил он.

Компании объявили о создании совместного предприятия еще в марте. Sony заявила, что стремится «наполнить мир эмоциями с помощью творчества и технологий», вероятно, с помощью высокотехнологичных интерьеров и модных развлекательных систем. Производитель добавил, что хочет создать систему мобильности, «сосредоточенную на безопасности, развлечениях и адаптивности». В прошлом году Honda объявила о планах перевести всю свою линейку автомобилей на электромобили и автомобили на водородных топливных элементах к 2040 году. В рамках этой идеи она собирается инвестировать 40 миллиардов долларов и выпустить 30 новых электромобилей к 2030 году. Sony, по-видимому, считает, что другие технологические компании, такие как Apple, могут вскоре вступить в бой, и что электромобили станут более востребованными, как игровые консоли или робот-собака компании Aibo.