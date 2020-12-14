Sony вернет деньги владельцам PS4 и PS5

Многие геймеры, купив игру Cyberpunk 2077 для своей игровой приставки от компании Sony, были глубоко разочарованы качеством продукции. Дело в том, что на PS4 играть в Cyberpunk 2077 вовсе невозможно, так как продукт не выдает даже 30 стабильных кадров в секунду, что уж говорить о более высоких и комфортных показателях. На PS5 ситуация лучше, но там нет возможности настраивать дополнительные параметры графики, что тоже весьма важно для большинства пользователей. Теперь геймеры взбунтовались, так как такой контент их не устраивает, и требуют вернуть деньги за игру. Вероятно, у них всё получится. так как производитель уже занялся данным вопросом и в ближайшем будущем можно будет вернуть деньги за Cyberpunk 2077 на данных платформах.