Sony внедряет новую технологию 360 Reality Audio

Компания Sony работает над технологией 360 Reality Audio. Она позволяет слышать звук так, как если бы он был вокруг вас, поэтому вы можете слышать как взлеты, так и падения. Реалистичность такого звука не уступает технологии Dolby Atoms, используемой в современных кинотеатрах. Однако теперь для полного «эффекта присутствия» не требуются внешние акустические системы, достаточно лишь пары новых наушников Sony.

Такой подход к формированию звуковой картины кардинально отличается от традиционных стереосистем и комплексов 5.1, в которых инструменты можно расставлять только по заданной схеме динамиков в горизонтальной плоскости. Sony заявляет, что они будут работать с основными музыкальными лейблами над подготовкой и дополнением музыки в формате 360 Reality Audio. Обычный mp3-файл, скачанный из Интернета, не позволит оценить преимущества 360 Reality Audio даже в случае "фирменной предобработки". Однако у производителя имеется серьёзный козырь в лице Sony Music Entertainment, которая может в сжатые сроки перейти на использование новой технологии.