Sony запатентировала названия консолей

Довольно часто пользователи с целью поживиться популярностью других компаний покупают сайты с названиями игр или бронируют названия устройств, чтобы потом в суде заработать денег на этом всем. Дабы избежать неудобной ситуации, компания Sony решила полностью обезопасить себя на ближайшие годы и получить патент на названия PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10 в Японии. Это говорит нам о том, что компания может в будущем выпускать приставки в привычном нам наименовании и не бояться троллей, которые запатентуют данное название и потом будут продавать его за баснословные деньги. Вероятно, такое решение позволит производителю работать спокойно. Хотя, нужно понимать, что в будущем название может измениться, чтобы угодить современной моде.