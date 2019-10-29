Sony запатентировала названия консолей

2019-10-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony; [24]
Довольно часто пользователи с целью поживиться популярностью других компаний покупают сайты с названиями игр или бронируют названия устройств, чтобы потом в суде заработать денег на этом всем. Дабы избежать неудобной ситуации, компания Sony решила полностью обезопасить себя на ближайшие годы и получить патент на названия PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10 в Японии. Это говорит нам о том, что компания может в будущем выпускать приставки в привычном нам наименовании и не бояться троллей, которые запатентуют данное название и потом будут продавать его за баснословные деньги. Вероятно, такое решение позволит производителю работать спокойно. Хотя, нужно понимать, что в будущем название может измениться, чтобы угодить современной моде.


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