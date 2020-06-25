Sony заплатит за найденные уязвимости в PS4

Довольно часто крупные производители электроники или каких-то сервисов делают упор на программу поиска уязвимостей со стороны пользователей. То есть, сейчас, к примеру, компания PlayStation запустила свою подобную программу. Суть очень проста — если вы смогли найти какую-то уязвимость в системе PS4 или PSN, то вы просто пишете в тех. поддержку и получаете вознаграждение после простой процедуры. Это очень круто, так как теперь хакерам и программистам нет смысла взламывать сайты или саму консоль, ведь они могут просто передать уязвимость в Sony, а та уже займется проблемой и устранит ее. Весьма круто, что такие программы запускаются, ведь они делают мир более чистым от различных взломов, читов и прочих неприятных уязвимостей.

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