Sony запустила продажу PlayStation 5 в Китае несмотря на дефицит

В ноябре прошлого года Sony выпустила Playstation 5 в США Европе. С тех пор, как игровая консоль поступила в продажу, на рынке наблюдается дичайший дефицит — купить консоль вы банально не сможете при наличии денег. Несмотря на это в феврале этого года Sony объявила, что с апреля по июнь запустит консоль на втором по величине рынке в мире — Китае. Как и ожидалось, запуск уже состоялся — Sony в четверг официально выпустила консоль PS5 для китайского рынка. Ситуация достаточно странная на самом деле, так как производитель не может удовлетворить запросы на тех рынках, где консоль уже представлена, но почему-то принимает решение выпустить новую партию на новом рынке, тогда как геймеры, оплатившие предварительные заказы в Европе и США, банально сидят и ждут следующую партию.