Состоялась мировая премьера электрического концепт-кара ID. AERO от Volkswagen

Volkswagen представляет седан ID. AERO, построенный на чисто электрической платформе MEB.

Автомобиль получил кузов с коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,23Cd. ID. AERO позиционируется как среднеразмерный седан, его длина, ширина и высота составляют 4975, 189 и 1528 мм соответственно. Колесная база автомобиля достигает 2966 мм. Седан получит литий-ионный аккумулятор емкостью 77 кВтч, обеспечивающий запас хода до 620 км по циклу WLTP. Также будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 150 кВт. В салоне будет установлен большой ЖК-дисплей. Более подробные характеристики концепт-кара раскроют в ближайшее время.

Будущая модель будет позиционироваться в сегменте премиальных среднеразмерных седанов. Его прогрессивный, стильный и аэродинамический дизайн позволяет автомобилю впечатлять просторным салоном. Ожидается, что серийная версия для Китая поступит в продажу во второй половине 2023 года. Volkswagen также планирует начать производство европейской серийной версии в Эмдене в 2023 году.

Компания BAIC представила большой внедорожник BAIC BJ60…
Компания BAIC BJ60 представила на китайском рынке большой внедорожник BAIC BJ60. Автомобиль имеет схожие …
Представлен новый BMW M4 CSL…
Новый BMW M4 CSL 2022 официально был представлен и автомобиль имеет впечатляющие характеристики. В его со…
Redmi K50 Qingxue сразу раскупили в Китае…
Компания Xiaomi объявила о том, что специальная версия смартфона Redmi K50 под названием Qingxue уже полн…
Компания Lexus представила электрический кроссовер RZ 450e…
Компания Lexus представила электрический кроссовер RZ 450e 2023 года. Разработанная система High Performa…
Представлен бронированный Aston Martin Vantage…
AddArmor представила новый бронированный Aston Martin Vantage, который отлично подойдет для Джеймс Бонда.…
В Китае началось производство гибридного кроссовера Roewe RX…
В Китае началось производство гибридного кроссовера Roewe RX5. Отличительной особенностью Roewe RX5 являе…
Skoda представила раллийный автомобиль Skoda Afriq…
Skoda представила готовый автомобиль Skoda Afriq, созданный в академии компании в Млада-Болеславе. Впервы…
Представлен Brabus Porsche Taycan Turbo S…
Brabus объявил о выпуске нового автомобиля Brabus Porsche Taycan Turbo S, который получил ряд улучшений п…
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafeОбзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor