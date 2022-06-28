Состоялась мировая премьера электрического концепт-кара ID. AERO от Volkswagen

Volkswagen представляет седан ID. AERO, построенный на чисто электрической платформе MEB.

Автомобиль получил кузов с коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,23Cd. ID. AERO позиционируется как среднеразмерный седан, его длина, ширина и высота составляют 4975, 189 и 1528 мм соответственно. Колесная база автомобиля достигает 2966 мм. Седан получит литий-ионный аккумулятор емкостью 77 кВтч, обеспечивающий запас хода до 620 км по циклу WLTP. Также будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 150 кВт. В салоне будет установлен большой ЖК-дисплей. Более подробные характеристики концепт-кара раскроют в ближайшее время.

Будущая модель будет позиционироваться в сегменте премиальных среднеразмерных седанов. Его прогрессивный, стильный и аэродинамический дизайн позволяет автомобилю впечатлять просторным салоном. Ожидается, что серийная версия для Китая поступит в продажу во второй половине 2023 года. Volkswagen также планирует начать производство европейской серийной версии в Эмдене в 2023 году.