Состоялась премьера электромобиля Lightyear 0 с солнечной батареей

Состоялась международная премьера серийной версии автомобиля под названием Lightyear 0. Его разработала компания Lightyear.

Для разработки электромобиля потребовалось 6 лет. Lightyear 0 теперь доступен для заказа. Первые поставки запланированы на осень 2022 года. Цена составляет 250 тысяч евро.

Lightyear 0 оснащен солнечной батареей. Что обеспечивает автомобилю дополнительные 70 км пробега в сутки и до 11 000 км в год. Зарядка в течение часа солнечными панелями должна увеличить дальность хода на 10 км. Батарея на 60 кВтч обеспечивает 625 км запаса хода по WLTP. В компании подсчитали, что если проехать в среднем 50 километров, то машину можно не заряжать месяцами.

Lightyear 0 может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 10 секунд, максимальная скорость составляет 160 км/ч. В салоне есть пять посадочных мест. Информационно-развлекательная система оснащена 10,1-дюймовым сенсорным экраном и использует платформу Android Automotive.
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