Состоялся анонс фотоаппарата со сменной оптикой X-A5

Состоялся анонс беззеркального фотоаппарата Fujifilm X-A5 с поддержкой 4К-видеозаписи. Новинка наделена 3-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления и сможет получать фотографии с разрешением до 6000 * 4000 точек. Сообщается, что экран можно откинуть на 180 градусов для съёмки автопортретов. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1. Габариты устройства составляют: 117 * 68 * 40 мм и весит фотоаппарат Fujifilm X-A5 около 361 грамма. Стоимость фотоаппарата Fujifilm X-A5 составит около 600 долларов США.