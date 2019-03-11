Состоялся анонс фотокамеры Leica Q2 с прочным корпусом из магниевого сплава. Новинка получила полнокадровый (36 * 24 мм) КМОП-сенсор с 47,3 млн эффективных пикселей. Запись видеоматериалов осуществляется в формате 4K (3840 * 2160 пикселей), а фотографии с разрешением до 8368 * 5584 точки. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, 3-дюймовый дисплей и электронный видоискатель со 100-процентным покрытием кадра. Сообщается, что фотокамера уже доступна для заказа по цене 5000 долларов.