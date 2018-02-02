Состоялся анонс объектива Fujinon XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ

Компания Fujifilm представила зум-объектив Fujinon XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Новинка рассчитана на использование с камерами X Series. В устройстве реализована система оптической стабилизации изображения, а также применён шаговый двигатель фокусировки. Сообщается, что минимальное расстояние фокусировки составляет 0,13 м, а также конструкция включает 10 элементов в 9 группах. Весит новинка всего 135 грамм. Предлагаться аппарат Fujinon XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ будет в серебристом и чёрном вариантах цветового исполнения по цене примерно 300 долларов США.