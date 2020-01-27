Состоялся релиз ядра Linux 5.5

Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 5.5. На это ушло около двух месяцев. В новую версию принято 15505 исправлений от 1982 разработчиков. Патч весит 44 Мб. 11781 файла было изменено, добавлено 609208 строк кода, удалено 292520 строк.

Около 44 % всех представленных изменений в новом релизе 5.5 связаны с драйверами устройств. 18% изменений относятся к обновлению кода специфичного для аппаратных архитектур. 12 % связаны с сетевым стеком. 4 % изменений связаны с файловыми системами и 3 % с внутренней подсистемой ядра.

Торвальдс запустил разработку 5-й версии ядра Linux. "Смена цифры не означает что-то особенное. Если вам нужна официальная причина – у меня закончились пальцы на руках и ногах, поэтому 4.21 превратилось в 5" - проккомментировал создатель.