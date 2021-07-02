Сотрудник Microsoft украл у компании 8,3 миллиона долларов

Чтобы убедиться, что ее платежные системы работают, Microsoft нанимает инженеров для «моделирования» покупок в своих магазинах. И один из сотрудников по имени Владимир Квашук обнаружил, что в учетных записях, используемых для проверки покупок, есть изъян. Дело в том, что смоделированные аккаунты не позволяют приобретать какие-то физические вещи вроде приставки или консоли. А вот приобрести подарочные карты, например, можно совершенно спокойно — на тестовом аккаунте с неограниченными средствами пользователь может купить 25-значный код подарочной карты. Именно этим Квашук и воспользовался — сначала он заказывал подарочные карты на 5 или 10 долларов, используя их в собственных целях.

Вскоре инженер начал циклически перебирать фиктивные профили, принадлежащие его коллегам, чтобы скрыть свои следы, автоматизируя этот процесс с помощью специального программного обеспечения. После получения этих кодов Квашук отправится на криптовалютные площадки, такие как Paxful, где подарочные карты продавались торговым площадкам оптом с приличной скидкой, а уже они продавали коды пользователям на своих сайтах. В общей сложности Квашук украл при помощи данного метода 8,3 миллиона долларов за 4 года работы в компании, а теперь его приговорили к 9 годам лишения свободы. Довольно странно, конечно, воровать деньги у крупнейшей IT-компании, которая логирует буквально каждое действие работника, но этому инженеру удавалось водить компанию за нос четыре года.
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