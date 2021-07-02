Сотрудник Microsoft украл у компании 8,3 миллиона долларов

Вскоре инженер начал циклически перебирать фиктивные профили, принадлежащие его коллегам, чтобы скрыть свои следы, автоматизируя этот процесс с помощью специального программного обеспечения. После получения этих кодов Квашук отправится на криптовалютные площадки, такие как Paxful, где подарочные карты продавались торговым площадкам оптом с приличной скидкой, а уже они продавали коды пользователям на своих сайтах. В общей сложности Квашук украл при помощи данного метода 8,3 миллиона долларов за 4 года работы в компании, а теперь его приговорили к 9 годам лишения свободы. Довольно странно, конечно, воровать деньги у крупнейшей IT-компании, которая логирует буквально каждое действие работника, но этому инженеру удавалось водить компанию за нос четыре года.