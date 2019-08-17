Советы по выбору холодильника в 2019 году

Как известно, большинство из нас приобретает холодильник один-два-три раза за жизнь. Следовательно, хочется, чтоб купленный холодильник служил долгие годы и доставлял как можно меньше забот. В данной заметке мы даем практические советы по покупке отличного холодильника в современных реалиях.

Во-первых, сразу постарайтесь отказаться от покупки отечественного холодильника под народными марками, такими как "Бирюса", "NORD" и прочее. Их можно покупать если только вы планируете с ними мучаться год-два, но не более. Как правило, низкая стоимость данных холодильников обусловлена отсутствием каких-либо современных технологий. При наличии морозильной камеры они будут постоянно обмерзать и требовать разморозки. Будете редко размораживать наступит момент когда дверца морозильника перестанет либо закрываться, либо открываться. Подкопите и купите себе достойный холодильник - наш вам совет. Достойным холодильником будет тот, который имеет технологию No Frost и продается по минимальной цене. Ярким примером могут служить холодильники хитачи. Данные холодильники обладают всем современным функционалом и продаются значительно дешевле, чем те же решения южнокорейских производителей таких как Samsung и LG.

Во-вторых, покупайте холодильник того объема, который необходим вашей семье. Если вы холостяк и купили холодильник высотой два метра - это ваша проблема. Проблема заключается в том, что вы будете постоянно охлаждать воздух хранящийся в нем. Купили бы холодильник с высотой 1,7 метра - вам бы вполне хватило. Данной высоты хватает семьям из 2-3-х человек.

В-третьих, обязательно покупайте холодильник с раздельными камерами. Отдельная морозильная камера позволяет вытаскивать замороженные продукты не открывая основной отсек, следовательно, вы будете экономить холод, а это основной продукт, который производится холодильником.

В-четвертых, купив холодильник No Frost обзаведитесь одноразовыми пакетами для фасовки и возьмите себе в привычку все что кладете без укрытой посуды запаковывать в эти пакеты. Иначе положенный без пакета персик превратится в курагу, а полстакана молока через три дня уменьшится на треть. Больше у технологии No Frost нет никаких минусов - все остальное лишь плюсы.