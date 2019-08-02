Большинство из нас длительное время проводит за компьютером - одни отдыхают, другие работают и всех объединяет одно: все хотят удобно сидеть. В данной заметке мы предлагаем вам практические советы по выбору компьютерного кресла. Все советы будут взяты из реальной жизни.

Во-первых, не поддавайтесь уловкам маркетологов и не покупайте специальные компьютерные игровые кресла. Как правило, они красивы, футуристичны, но одновременно дорогие и не практичные. Они также рвутся, в них также потеет спина, а при наличии заболеваний позвоночника - вы не сможете на них долго сидеть. Любое современное компьютерное кресло - это обычное офисное кресло, которое вы можете найти в интернет-магазинах мебели, таких как ergomebel.ru в Москве. В других регионах есть свои подобные магазины, поэтому проблем с покупкой не будет. Тем более представленных массовых производителей в нашей стране не так много.

Во-вторых, если вам нужно мягкое кресло и ваша комната/кабинет оборудованы кондиционером, то приобретайте кресло из бежевой кожи. Примером может служить модель Chairman 668 LT или его аналог от производителя Бюрократ. Надо выбирать именно бежевую модель, так как натянутая на него искусственная кожа наиболее прочная, следовательно, ваш стул не порвется через год эксплуатации. Есть опыт эксплуатации черной и коричневой моделей этих кресел - кожа у них рвется на сидушке, поэтому будьте готовы сдать в ремонт. Хотя "друзья из Авито" ремонтируют его за 1-2 тысячи рублей, при стоимости самого кресла 6 тысяч - это уже почти треть стоимости. Остальное - крестовина, колесики при правильной сборке прочные - проблем не будет.

В-третьих, если у вас нет кондиционера или вы не любите им пользоваться, то смотрите на модель с сеткой на спине. Ярким примером подобной модели может служить кресло Бюрократ KB-8. Сразу отметим, что оно вам подойдет лишь при наличии роста более 180 сантиметров - сидушка у нее достаточно глубокая. Если вы ростом ниже, то лучше присмотрите более скромное кресло как модель Chairman 696 и его аналоги от Бюрократа. Оно меньше, но по комфорту при небольшом росте будет в разы удобнее, чем высокий Бюрократ KB-8. Тем более у последней модели ручки находятся достаточно высоко и под те же офисные столы от ИКЕА они не будут пролезать.

В-четвертых, если у вас больная спина - комфортное офисное кресло вас не спасет. Вас спасет обычный обеденный стул с жесткой спинкой, которым вы сможете подпирать тело к столу, чтоб спина отдыхала во время работы или игры. Либо крайний вариант - покупка ноутбука для того, чтоб работать или играть лежа.