Советы по выбору сервера

2018-12-30, Автор - Влад Волошин; [63]
Современные технологии продвинулись далеко вперед и сейчас буквально каждый второй бизнес или сервис работает в интернете. Стоит понимать, что для успешной работы в сети с клиентами нужно общаться максимально эффективно и комфортно, чтобы они ощущали с вашей стороны некую поддержку. Для этого нужно приобрести необходимое оборудование, позволяющее обеспечить бесперебойную работу вашего проекта. Для начала нужно посмотреть стоимость сервера и оценить ваши потребности в данной аппаратуре. Нужно понимать, что если у вас небольшой проект с посещаемостью сайта в 100 человек в сутки, то нет смысла покупать сервер за миллион рублей.

Для этого лучше обратиться к техническим специалистам, предварительно составив план своего развития. То есть, если у вас есть определенные задачи и вы их хотите решать с прицелом на развитие, то при выборе того же сервера лучше взять модель с небольшим запасом на будущее. Кроме того, если вы не знаете, к кому обратиться, то можно на сайте, который я указал выше, проконсультироваться с представителями компании. Это крайне полезно, так как вам подскажут что-то, посоветуют, уточнят какие-то моменты, предложат подходящие модели. Это бесплатная помощь, от которой не рекомендую отказываться.

Вам обязательно нужно оценить потребности своего проекта, чтобы получить оптимальное железо под свои задачи. Далеко не всегда есть необходимость покупать мощное железо, вам может хватит системы буквально за 40 тысяч рублей, которая будет работать круглосуточно и обеспечивать ваших клиентов или сервисы необходимой производительностью. Например, для небольшого интернет-магазина хватит простенького сервера, его мощности предостаточно, чтобы удовлетворить сотни покупателей в сутки. Если же проект у вас более громоздкий и требует от вас большего набора функций и мощностей, то лучше посмотреть на другие модели.

Очень порадовало, что на сайте есть категории и по ним можно удобно ориентироваться. Например, вы хотите купить себе сервер для видеонаблюдения, но не знаете, какая именно аппаратура вам нужна. Просто открываете категорию и смотрите на те варианты, которые будут наиболее оптимальными и точно подойдут для данной задачи. Это очень полезно, особенно если у вас нет технического специалиста или вам нужна какая-то помощь в выборе того или иного продукта. Отличный сервис, который позволяет без труда подобрать нужный сервер и получить необходимую производительность.

Комментарии:
Обзор Hisense H75U9A. Премиальный телеви...
Обзор Hisense H75U9A. Премиальный телевиВ мире мультимедийных устройств, созданных для потребления контента, последние годы царит настоящая мода ...
Покупаем трафик с умом...
Покупаем трафик с умомИногда для продвижения своего бизнеса или сайта нужно воспользоваться сервисами вроде ...
Партнерские программы и сервисы для мон...
Партнерские программы и сервисы для монВ условиях снижающихся доходов многие граждане задумываются о вариантах дополнительного заработка, а в...
Выбираем игры с выводом денег...
Выбираем игры с выводом денегВ последнее время игры с выводом денег пользуются повышенным сп...
Где хранить ценности - в сейфе или банк...
Где хранить ценности - в сейфе или банкПо мере роста доходов населения и накопления ценностей обеспечиваются повседневные потребности, приобр...
Опубликованы первые фото с камеры Xiaomi...
Опубликованы первые фото с камеры XiaomiБосс компании Xiaomi Лин Бин опубликовал фото, сделанные на новый бюджетный смартфон Mi Play. По словам Б...
Стоит ли после 9 класса идти учиться на...
Стоит ли после 9 класса идти учиться наВ связи с достаточно тяжелым материальным положением многих семей в регионах страны большинство школьн...
Предварительный обзор Huawei Nova 4. Отв...
Предварительный обзор Huawei Nova 4. ОтвНекоторое время назад в сети начали обсуждать возможность вывода фронтальной камеры на дисплей смартфона....
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Hisense H75U9A. Премиальный телевизор с огромной диагональюОбзор Hisense H75U9A. Премиальный телевизор с огромной диагональю
Обзор плюсов и минусов смартфона LG G7 ThinQ 64GB. Все еще актуальный флагманОбзор плюсов и минусов смартфона LG G7 ThinQ 64GB. Все еще актуальный флагман
Обзор Oklick 880S Black USB. Недорогая беспроводная клавиатураОбзор Oklick 880S Black USB. Недорогая беспроводная клавиатура
Обзор Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium (NE62070H20P2-1061G). Сравнение с 10 сериейОбзор Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium (NE62070H20P2-1061G). Сравнение с 10 серией
Обзор BBK EK1723G. Электрический чайник с выбором и поддержанием температурыОбзор BBK EK1723G. Электрический чайник с выбором и поддержанием температуры
Предварительный обзор Huawei Nova 4. Отв...
Предварительный обзор Huawei Nova 4. ОтвНекоторое время назад в сети начали обсуждать возможность вывода фронтальной камеры на дисплей смартфона....
Предварительный обзор Cooler Master Wrai...
Предварительный обзор Cooler Master WraiВ последнее время производители компьютерного железа активно работают над внедрением подсветки в абсолютн...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. До...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. ДоНекоторое время назад, 24 декабря, в продажу поступил новый смартфон Xiaomi Mi Play, который активно рекл...
Обзор The Room: Old Sins. Возвращение ле...
Обзор The Room: Old Sins. Возвращение леЯ всегда был большим фанатом франшизы The Room, которая сильно выделялась на фоне остальных проектов. Раз...
Huawei рассказала о главных особенностях...
Huawei рассказала о главных особенностяхНедавно в Москве прошла пресс-конференция Huawei, которая была посвящена основным новым особенностям обно...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2Производителям компьютерного железа приходится крайне тяжело — им нужно как-то привлекать внимание со сто...
Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARK...
Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARKОчень редко мы выпускаем обзоры на игры, которые не можем посоветовать нашим читателям. Иногда игры прост...
«МегаФон» модернизирует связь в Московск...
«МегаФон» модернизирует связь в МосковскВ преддверии Нового года, столичное отделение «МегаФона» отчиталось о проделанной работе в московской под...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9Игровых мониторов в последнее время стало крайне много — производители выпускают разнообразные модели бук...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаете...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаетеЯ давненько слышал про Egress, но добрался до ее обзора только сейчас. Была надежда, что за время разрабо...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест20 декабря в Москве прошла пресс-конференция компании Candy-Hoover Group, в рамках которой она объявила о...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX One...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX OneНа рынке механических клавиатур есть целое море разнообразных устройств, которые могут вас заинтересовать...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor