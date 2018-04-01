Совместно ищем лучшую аптеку

2018-04-01, Автор - Айдар Ибрагимов; [41]

Ни для кого не является секретом, что фармацевтический бизнес является одним из наиболее доходных видов бизнеса. Объясняется это объективными причинами - каждый из нас рано или поздно начинает болеть и после 35 лет активной жизни начинают проявлять себя хронические заболевания. В одних случаях это проблемы с зубами, в других с позвоночником, а в третьих уже и проблемы с печенью, либо онкологическое заболевание. Лечение любого из данных состояний требует лекарств, и как правило, их покупки в аптеке. В данной заметке разберем вопросы выбора лучшей аптеки.

Лучше всего любые лекарства приобретать в аптечной сети. К примеру, аптечная сеть "Фармленд" представлена в большинстве городов страны с населением более 1 миллиона человек. Да, некоторые лекарства может и дороже, чем в аптеке с маленьким окошком на углу, но зато вы будете уверены, что купленное вами лекарство действительно настоящее и вам поможет, а не является куском мела, либо другой смеси извести с песком.

Покупая лекарства, дезинфицирующие средства, медицинское оборудование в виде небулайзеров, градусников, аппаратов для измерения давления вы должны ориентироваться на цены в интернет-аптеках. Рекомендованная выше аптечная сеть "Фармленд" имеет свой интернет-магазин, где стоимость многих лекарственных препаратов будет дешевле, чем при их покупки из аптеки на углу дома. Единственное "но". При заказе через интернет-аптеку вы получаете необходимое лекарство не сразу, а лишь после доставки лекарства. А покупая на углу - вы получаете лекарство в обмен на деньги, то есть несколько высокая стоимость объясняется необходимостью хранения нужного вам лекарства на складах аптеки в ожидании вашей покупки.

Интернет-аптеик мы рекомендуем еще и потому, что многие смеси для парентерального и энтерального питания послеоперационных, онкологических больных недоступны в аптеках регионов страны. Другое дело интернет-аптеки. На момент подготовки данной заметки у интернет-аптеки сети "Фармленд" в каталогедля вас представлен большой ассортимент энтерального и парентерального питания, которое практически нельзя найти в регионах страны.

Следовательно, критерии выбора лучшей аптеки просты:
- это должна быть сеть аптек,
- у нее должна быть интернет-аптека,
- она должна предлагать лекарства, медицинские аппараты и оборудование по конкурентоспособной цене.


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