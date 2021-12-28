Создан альянс пакетов Chip-let System Package для расширения рыночных возможностей

Развитие ИИ и 5G повысило спрос на полупроводниковые чипы высшего класса. Чтобы расширить критически важные возможности тайваньской индустрии микросхем для этого развивающегося рынка, Департамент промышленных технологий (DoIT) Министерства экономики (MOEA) Тайваня поддержал ITRI в создании альянса Heterogen Integration Chip-let System Package Alliance (Hi -ЧИП). Этот альянс поможет создать полную экосистему, охватывающую дизайн упаковки, тестирование и проверку, а также пилотное производство, что позволит достичь цели локализации цепочки поставок и расширить возможности для бизнеса.

Согласно DoIT, мировая полупроводниковая промышленность стремится к разработке процессов интеграции гетерогенных микросхем, однако эффективного решения для реализации требуемых малых объемов производства с высокой производительностью не существует. Альянс Hi-CHIP предоставит платформу для пробного производства, чтобы помочь соответствующим участникам отрасли ускорить вывод продукции на рынок.
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