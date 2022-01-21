Создан экзоскелет, способный к обучению…

Cray X поставляется для рабочих как 7-килограммовый рюкзак с установленными на бедрах приводами, которые перемещают рычаги из углеродного волокна, привязанные к верхней части ног, что позволяет человеку легко поднимать вес в 30 килограмм и ходить с ним с полностью поддерживаемыми ногами и спиной. Хотя он не оказывает активной помощи плечам и рукам человека в выполнении задачи, Cray X предлагает систему Smart Safety Companion, которая помогает смягчить или даже предотвратить распространенные травмы при подъеме тяжестей. Кроме того, экзоскелет не только собирает детализированную телеметрическую информацию — какой груз поднимается, эргономические риски, такие как скручивание при подъеме, и потенциальные факторы окружающей среды — он использует алгоритм машинного обучения для анализа этих данных, чтобы адаптировать экзоскелет к работнику, который его носит, с помощью программного обеспечения.