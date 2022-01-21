Создан экзоскелет, способный к обучению

Мы все еще далеки от того, чтобы владеть полноценными силовыми погрузчиками, но достижения в технологии экзокостюмов быстро меняют то, как люди выполняют физические задачи в своей повседневной жизни — некоторые из них предназначены для реабилитации пациентов с травмами позвоночника, другие созданы для улучшения боевых возможностей морских пехотинцев, и многие построены просто для того, чтобы сделать физически повторяющиеся занятия менее напряженными для людей, их выполняющих. Но German Bionic утверждает, что только один из них достаточно умен, чтобы учиться на ошибочных движениях своих пользователей: это Cray X 5-го поколения.

Cray X поставляется для рабочих как 7-килограммовый рюкзак с установленными на бедрах приводами, которые перемещают рычаги из углеродного волокна, привязанные к верхней части ног, что позволяет человеку легко поднимать вес в 30 килограмм и ходить с ним с полностью поддерживаемыми ногами и спиной. Хотя он не оказывает активной помощи плечам и рукам человека в выполнении задачи, Cray X предлагает систему Smart Safety Companion, которая помогает смягчить или даже предотвратить распространенные травмы при подъеме тяжестей. Кроме того, экзоскелет не только собирает детализированную телеметрическую информацию — какой груз поднимается, эргономические риски, такие как скручивание при подъеме, и потенциальные факторы окружающей среды — он использует алгоритм машинного обучения для анализа этих данных, чтобы адаптировать экзоскелет к работнику, который его носит, с помощью программного обеспечения.
Комментарии и отзывы German Bionic Cray X
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