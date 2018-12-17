Создана ткань для одежды генерирующая электроэнергию

Ученые из Университета Ноттингема Трента нашли способ внедрять крошеные фотоэлементы, размером 3х1,5 мм, в текстиль и надежно закреплять их с помощью специальной смолы. Малый размер делает пластины практически незаметными для невооруженного глаза, а пользователи абсолютно не ощущает их присутствия в одежде.

Исследовательская группа создала концептуальный прототип текстиля, размером 5х5 см, в котором размещено 200 миниатюрных солнечных батарей. Кусочек ткани способен генерировать напряжение 2,5-10 В и мощность до 80 мВт. Этого достаточно для питания мобильного телефона и фитнес-браслета. Для зарядки смартфона потребуется не менее 10 таких прототипов или 2 тыс. отельных фотоэлементов.

Одежда из электротекстиля ничем не отличается от повседневной и ее можно будет стирать. При этом она сможет избавить нас от необходимости подключать устройства к настенным розеткам и уменьшит нагрузку на энергосети, одновременно сокращая выбросы углерода в атмосферу.