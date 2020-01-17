Созданы контактные линзы дополненной реальности

Недавно компания по имени Mojo Vision сделала невозможное и создала пару контактных линз дополнительной реальности (AR) Mojo.

Они содержат микродисплеи с 14000 пикселей на дюйм, беспроводные радиоприемники, датчики изображений и датчики движения. Первое поколение объективов Mojo работает по беспроводной сети, а следующее поколение будет иметь встроенные батареи. Mojo поставляются с небольшим внешним блоком, который, помимо своей основной цели подачи энергии, отправляет информацию в линзы.

Линзы выделяют формы и объекты в реальном мире ярко-зеленым цветом. Производитель уже вступила в партнерство с Vista-центром для слепых и слабовидящих для разработки новых приложений для контактных линз.