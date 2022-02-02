Создатели Червяков отказались от NFT

Разработчикам из компании Team17 не потребовалось много времени, чтобы отменить свои планы NFT после того, как они были объявлены. Британский разработчик и издатель видеоигр опубликовал заявление о том, что он больше не работает над проектом MetaWorms NFT, после того, как выслушал «партнеров по разработке и игровые сообщества, а также высказанные опасения со стороны игроков». В итоге компания официально заявила, что приняла решение отказаться от пространства NFT. Как отмечает информационное издание EuroGamer, проект MetaWorms должен был производить «ограниченным тиражом» компьютерные коллекционные предметы Worms IP компании. Предполагалось, что их будет продавать Reality Gaming Group, которая утверждает, что способна чеканить NFT экологически безопасным способом.

Одним из самых больших споров вокруг NFT является их воздействие на окружающую среду из-за энергии, необходимой для поддержания их активности в блокчейне. Team17 заявила, что если она продаст 100 000 червей NFT, энергия, используемая для их регистрации, будет равна «среднегодовому использованию чайника всего 11 домохозяйствами». Несмотря на это, негативная реакция на проект последовала быстро — потому что на самом деле воздействие на окружающую среду — лишь одна из многих проблем, связанных с невзаимозаменяемыми токенами — и со стороны разработчиков, с которыми Team17 работала в прошлом. Так что если вы хотели купить себе NFT-червяка из игры, то самое время огорчиться.
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