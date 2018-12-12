Создатели Guns of Boom подготовили новый крупный турнир

2018-12-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Guns of Boom; [59]
Еще пару лет назад никто и подумать не мог, что мобильный шутер будет пользоваться популярностью у миллионов геймеров и станет полноценной киберспортивной дисциплиной. Однако, сейчас Guns of Boom преодолела отметку в 60 миллионов загрузок и в 2019 году планирует активно развиваться в соревновательной области. Напомним, что буквально недавно прошел турнир по Guns of Boom с Лос-Анджелесе, после чего разработчики шутера из компании Game Insight вместе с ESL анонсировали второй сезон турнира. Уже в начале следующего года турнир пройдет в рамках крупнейшего киберспортивного события Intel Extreme Masters Expo в Катовице. Если вы большой фанат шутера, то у нас для вас только хорошие новости — впереди ещё много интересных событий и активностей, будет за чем следить.


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